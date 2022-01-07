Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:36
Ukrainian написав: St/2 написав:
продавать с баланса ФРС активы
Там баланс такий немаленький.
Officials also are considering an earlier timetable for shrinking their $8.76 trillion bond portfolio
Два питання
1. Купили б 30 річки з ~2% ?
2. Що трапиться з цінами бондів коли фед продасть частину своїх 8.76 трильйонів ?
Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.
Ответы на каверзные вопросы))
1. Да, планируем покупать в первом квартале этого года, ставка 2.5% будет за счастье.
2. Вопрос как продавать, за 1 день, конечно это двинет цены. На балансе ФРС 8.7Т бондов, при этом обратное РЕПО банков на 5.9Т под 0.05% годовых. Трежерей просто нехватает.
St/2
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:42
user412 написав:
но в целом все ооочень дорого и больше шансов потерять 50% заработав дивидендами 2%
А якщо розширити горизонт інвестування, наприклад, 1 рік і більше?
V2
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07
St/2 написав:
Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.
Маєте інформацію скільки (трильйонів доларів)на балансі центробанку Китаю та Європи китайських та европейский бондів, відповідно ?
Порівняємо
Ukrainian
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Додано: Чет 06 січ, 2022 18:41
St/2 написав: proftpd66 написав:
почему сейчас фонда валится?
10, 20 30 лет в норме
Обсуждают способы ужесточения монетарной политики:
-уменьшить выкуп
-поднять ставку
-продавать с баланса ФРС активы
Пауэлл постоянно подчеркивает, что речь о продаже активов с баланса в обозримом будущем не стоит.
Libo
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:42
Ukrainian написав: St/2 написав:
Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.
Маєте інформацію скільки (трильйонів доларів)на балансі центробанку Китаю та Європи китайських та европейский бондів, відповідно ?
Порівняємо
Делим на ВВП и сравниваем
St/2
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:20
St/2 написав: Ukrainian написав: St/2 написав:
Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.
Маєте інформацію скільки (трильйонів доларів)на балансі центробанку Китаю та Європи китайських та европейский бондів, відповідно ?
Порівняємо
Делим на ВВП и сравниваем
Там точно є Китай ?
Ukrainian
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:07
Ukrainian написав:
Там точно є Китай ?
Вас забанили в Гугле?
St/2
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