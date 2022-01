Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:35

St/2 написав: Ukrainian написав: Там точно є Китай ? Там точно є Китай ?

Вас забанили в Гугле? Вас забанили в Гугле?

В Китаї як було 6 трильйонів на балансі в 2017 так і зараз є.США за останні два роки подвоїли.Notes: China’s central bank hasn’t undertaken a large-scale asset-purchase program over the past year, so we have excluded it from this story. The People’s Bank of China’s total assets are around $6 trillion. Company valuations in the lead graphic are based on their stock market capitalization as of June 23, 2021. The Fed and BOJ numbers are as of June 30, 2021, and the ECB’s as of June 25, 2021.