St/2 написав:
Обсуждают способы ужесточения монетарной политики:
-уменьшить выкуп
-поднять ставку
-продавать с баланса ФРС активы
Исторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефть
Рынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют.
Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.
Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно
спасибо. Понять сложно. Кое что улавливаю.
примерно, в 2017 когда ставка поднялась, то они опустили налогооблажение? Трамп такое сделал на предвыборной программе.
В этот график имеет смысл добавить ставку налогов? (всех который относятся к акциям.) Рынос рос из-за снижение налогов, а крипта падала. (но не факт что ее рисовали искусственно до 2018)