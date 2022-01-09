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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:53

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:23

  St/2 написав:
  proftpd66 написав:почему сейчас фонда валится?

10, 20 30 лет в норме

Обсуждают способы ужесточения монетарной политики:
-уменьшить выкуп
-поднять ставку
-продавать с баланса ФРС активы

Исторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефть
Рынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют.
Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.
Зображення

Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно :lol:


спасибо. Понять сложно. Кое что улавливаю.

примерно, в 2017 когда ставка поднялась, то они опустили налогооблажение? Трамп такое сделал на предвыборной программе.

В этот график имеет смысл добавить ставку налогов? (всех который относятся к акциям.) Рынос рос из-за снижение налогов, а крипта падала. (но не факт что ее рисовали искусственно до 2018)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:11

proftpd66
Это уже факторы третье порядка.
В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.
За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.

Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:21

Ставка феда вообще уже отработаный механизм. Повышать её сейчас значимо никак нельзя, а то опять очутимся в жёлтом кружке 2018-2019 гг.
Недавно на пресс-конференции Пауэлла спросили, а что делать, если при нынешеих околонулевых ставках наступит кризис, стимула ведь не осатется?
Почему? - ответил Пауэлл. - Того же эффекта мы можем достичь увеличением покупки облигаций. Экономика получит те же деньги, что и напрямую от феда, но только уже через облигации. 8)
Libo
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