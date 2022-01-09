Исторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефть Рынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют. Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.
Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно
спасибо. Понять сложно. Кое что улавливаю.
примерно, в 2017 когда ставка поднялась, то они опустили налогооблажение? Трамп такое сделал на предвыборной программе.
В этот график имеет смысл добавить ставку налогов? (всех который относятся к акциям.) Рынос рос из-за снижение налогов, а крипта падала. (но не факт что ее рисовали искусственно до 2018)
proftpd66 Это уже факторы третье порядка. В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций. За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.
Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.
Ставка феда вообще уже отработаный механизм. Повышать её сейчас значимо никак нельзя, а то опять очутимся в жёлтом кружке 2018-2019 гг. Недавно на пресс-конференции Пауэлла спросили, а что делать, если при нынешеих околонулевых ставках наступит кризис, стимула ведь не осатется? Почему? - ответил Пауэлл. - Того же эффекта мы можем достичь увеличением покупки облигаций. Экономика получит те же деньги, что и напрямую от феда, но только уже через облигации.
St/2 написав:proftpd66 Это уже факторы третье порядка. В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций. За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.
Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.
защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?
proftpd66 написав:защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?
Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки. Торговля золотом и серебром крайне манипулируема деривативами, а по сему мало предсказуема. Манипуляторы находят объяснение динамики только задним числом. Налоги не статичны и могут в любой момент измениться. Я тут по-моему рассказывал о предложении некоторых американских экономистов уменьшить госдолг по отношению к ВВП и ликвидировать дисбалансы финансовой системы - переоценить стоимость золота до $10 тыщ за унцию одновременно с внедрением Базеля-3 и с введением прозрачного рынка. Ок, а как тогда быть с золотыми жуками? Тут же позвучал ответ: ввести налог 70-90% на продажу золота, приобретенного до переоценки. Были и другие интересные предложения - ввести конфискацию по примеру 30-х годов, ввести запрет для физических лиц на владение золотом и пр. Короче, возможны любые оригинальные решения.