Додано: Пон 10 січ, 2022 18:32

proftpd66 написав: Libo написав:

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.



но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств

Да, но стремно искать убежище и защиту в инструменте, который не имеет внутренней стоимости, т.е. его номинальная стоимость ноль и он в любой момент может вернуться к этой номинальной стоимости.Еще один странный с ним момент - биткоин объективно существует лишь в электрической среде. Нет электричества - нет и биткоина. Нет чипа - нет биткоина. Нет цифровой памяти - нет биткоина. Нет трафика - нет биткоина. Без всего этого он мгновенно исчезает из объективной реальности. Его просто нет. А золото объективно существует во все времена, в любой среде и во всем галактическом пространстве.Но для спекуляции инструмент сейчас лучше, чем золото. Исключительно в силу спекулятивного хайпа и общественного договора между спекулянтами. Но все общественные договоры рано или поздно теряют свою силу.