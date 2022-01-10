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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 318319320321 Додано: Суб 08 січ, 2022 22:53 Libo 2

Повідомлень: 10542 З нами з: 14.11.11 Подякував: 405 раз. Подякували: 4303 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 21:23 St/2 написав: proftpd66 написав: почему сейчас фонда валится?



10, 20 30 лет в норме почему сейчас фонда валится?10, 20 30 лет в норме

Обсуждают способы ужесточения монетарной политики:

-уменьшить выкуп

-поднять ставку

-продавать с баланса ФРС активы



Исторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефть

Рынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют.

Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.





Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно Обсуждают способы ужесточения монетарной политики:-уменьшить выкуп-поднять ставку-продавать с баланса ФРС активыИсторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефтьРынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют.Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно



спасибо. Понять сложно. Кое что улавливаю.



примерно, в 2017 когда ставка поднялась, то они опустили налогооблажение? Трамп такое сделал на предвыборной программе.



В этот график имеет смысл добавить ставку налогов? (всех который относятся к акциям.) Рынос рос из-за снижение налогов, а крипта падала. (но не факт что ее рисовали искусственно до 2018) спасибо. Понять сложно. Кое что улавливаю.примерно, в 2017 когда ставка поднялась, то они опустили налогооблажение? Трамп такое сделал на предвыборной программе.В этот график имеет смысл добавить ставку налогов? (всех который относятся к акциям.) Рынос рос из-за снижение налогов, а крипта падала. (но не факт что ее рисовали искусственно до 2018) proftpd66 1

Повідомлень: 4632 З нами з: 22.12.16 Подякував: 356 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 09:11 proftpd66

Это уже факторы третье порядка.

В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.

За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.



Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога. St/2

Повідомлень: 11107 З нами з: 02.09.08 Подякував: 671 раз. Подякували: 1675 раз. Профіль Вебсайт 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:21

Недавно на пресс-конференции Пауэлла спросили, а что делать, если при нынешеих околонулевых ставках наступит кризис, стимула ведь не осатется?

Почему? - ответил Пауэлл. - Того же эффекта мы можем достичь увеличением покупки облигаций. Экономика получит те же деньги, что и напрямую от феда, но только уже через облигации. Ставка феда вообще уже отработаный механизм. Повышать её сейчас значимо никак нельзя, а то опять очутимся в жёлтом кружке 2018-2019 гг.Недавно на пресс-конференции Пауэлла спросили, а что делать, если при нынешеих околонулевых ставках наступит кризис, стимула ведь не осатется?Почему? - ответил Пауэлл. - Того же эффекта мы можем достичь увеличением покупки облигаций. Экономика получит те же деньги, что и напрямую от феда, но только уже через облигации. Libo 2

Повідомлень: 10542 З нами з: 14.11.11 Подякував: 405 раз. Подякували: 4303 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 13:27 St/2 написав: proftpd66

Это уже факторы третье порядка.

В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.

За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.



Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога. Это уже факторы третье порядка.В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.



защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов? защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов? proftpd66 1

Повідомлень: 4632 З нами з: 22.12.16 Подякував: 356 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 16:00 proftpd66 написав: защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов? защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?



Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.

Торговля золотом и серебром крайне манипулируема деривативами, а по сему мало предсказуема. Манипуляторы находят объяснение динамики только задним числом.

Налоги не статичны и могут в любой момент измениться.

Я тут по-моему рассказывал о предложении некоторых американских экономистов уменьшить госдолг по отношению к ВВП и ликвидировать дисбалансы финансовой системы - переоценить стоимость золота до $10 тыщ за унцию одновременно с внедрением Базеля-3 и с введением прозрачного рынка. Ок, а как тогда быть с золотыми жуками? Тут же позвучал ответ: ввести налог 70-90% на продажу золота, приобретенного до переоценки. Были и другие интересные предложения - ввести конфискацию по примеру 30-х годов, ввести запрет для физических лиц на владение золотом и пр.

Короче, возможны любые оригинальные решения. Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.Торговля золотом и серебром крайне манипулируема деривативами, а по сему мало предсказуема. Манипуляторы находят объяснение динамики только задним числом.Налоги не статичны и могут в любой момент измениться.Я тут по-моему рассказывал о предложении некоторых американских экономистов уменьшить госдолг по отношению к ВВП и ликвидировать дисбалансы финансовой системы - переоценить стоимость золота до $10 тыщ за унцию одновременно с внедрением Базеля-3 и с введением прозрачного рынка. Ок, а как тогда быть с золотыми жуками? Тут же позвучал ответ: ввести налог 70-90% на продажу золота, приобретенного до переоценки.Были и другие интересные предложения - ввести конфискацию по примеру 30-х годов, ввести запрет для физических лиц на владение золотом и пр.Короче, возможны любые оригинальные решения. Libo 2

Повідомлень: 10542 З нами з: 14.11.11 Подякував: 405 раз. Подякували: 4303 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 16:27 Libo написав: proftpd66 написав: защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов? защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?



Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.



но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств proftpd66 1

Повідомлень: 4632 З нами з: 22.12.16 Подякував: 356 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 18:32 proftpd66 написав: Libo написав:

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.



но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств



Да, но стремно искать убежище и защиту в инструменте, который не имеет внутренней стоимости, т.е. его номинальная стоимость ноль и он в любой момент может вернуться к этой номинальной стоимости.

Еще один странный с ним момент - биткоин объективно существует лишь в электрической среде. Нет электричества - нет и биткоина. Нет чипа - нет биткоина. Нет цифровой памяти - нет биткоина. Нет трафика - нет биткоина. Без всего этого он мгновенно исчезает из объективной реальности. Его просто нет. А золото объективно существует во все времена, в любой среде и во всем галактическом пространстве.

Но для спекуляции инструмент сейчас лучше, чем золото. Исключительно в силу спекулятивного хайпа и общественного договора между спекулянтами. Но все общественные договоры рано или поздно теряют свою силу. Да, но стремно искать убежище и защиту в инструменте, который не имеет внутренней стоимости, т.е. его номинальная стоимость ноль и он в любой момент может вернуться к этой номинальной стоимости.Еще один странный с ним момент - биткоин объективно существует лишь в электрической среде. Нет электричества - нет и биткоина. Нет чипа - нет биткоина. Нет цифровой памяти - нет биткоина. Нет трафика - нет биткоина. Без всего этого он мгновенно исчезает из объективной реальности. Его просто нет. А золото объективно существует во все времена, в любой среде и во всем галактическом пространстве.Но для спекуляции инструмент сейчас лучше, чем золото. Исключительно в силу спекулятивного хайпа и общественного договора между спекулянтами. Но все общественные договоры рано или поздно теряют свою силу. Libo 2

Повідомлень: 10542 З нами з: 14.11.11 Подякував: 405 раз. Подякували: 4303 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 19:46 Libo написав: proftpd66 написав: Libo написав:

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.

Крипта вообще фуфло, не имеющее никакой внутренней стоимости и логики оценки.



но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств но кто-то скупает ее чтобы сделать защиту. Тот биткоин по технологии сама худшая монета, но ее покупает кто-то чтобы загнать туда народ и заодно сделать защиту своих средств



Да, но стремно искать убежище и защиту в инструменте, который не имеет внутренней стоимости, т.е. его номинальная стоимость ноль и он в любой момент может вернуться к этой номинальной стоимости.

Еще один странный с ним момент - биткоин объективно существует лишь в электрической среде. Нет электричества - нет и биткоина. Нет чипа - нет биткоина. Нет цифровой памяти - нет биткоина. Нет трафика - нет биткоина. Без всего этого он мгновенно исчезает из объективной реальности. Его просто нет. А золото объективно существует во все времена, в любой среде и во всем галактическом пространстве.

Но для спекуляции инструмент сейчас лучше, чем золото. Исключительно в силу спекулятивного хайпа и общественного договора между спекулянтами. Но все общественные договоры рано или поздно теряют свою силу. Да, но стремно искать убежище и защиту в инструменте, который не имеет внутренней стоимости, т.е. его номинальная стоимость ноль и он в любой момент может вернуться к этой номинальной стоимости.Еще один странный с ним момент - биткоин объективно существует лишь в электрической среде. Нет электричества - нет и биткоина. Нет чипа - нет биткоина. Нет цифровой памяти - нет биткоина. Нет трафика - нет биткоина. Без всего этого он мгновенно исчезает из объективной реальности. Его просто нет. А золото объективно существует во все времена, в любой среде и во всем галактическом пространстве.Но для спекуляции инструмент сейчас лучше, чем золото. Исключительно в силу спекулятивного хайпа и общественного договора между спекулянтами. Но все общественные договоры рано или поздно теряют свою силу.



биток можно не покупать, а торговать им биржой. Тех анализом. Сейчас тех анализ показывает поддержку 38-39, ударили туда и сразу отскочили в 41.9. Но как будет дальше не понято. Фибоначи так же показывал 40к поддержку большую.



золото купили Китай и Россия. Они продают его сейчас. Страны купили. Физик не можешь управлять золотом. И в том же слитком золоте спрэд большой. Если в бирже, то надо платить за него за хранение. А физически охранять в ячейку и подделки могут быть. биток можно не покупать, а торговать им биржой. Тех анализом. Сейчас тех анализ показывает поддержку 38-39, ударили туда и сразу отскочили в 41.9. Но как будет дальше не понято. Фибоначи так же показывал 40к поддержку большую.золото купили Китай и Россия. Они продают его сейчас. Страны купили. Физик не можешь управлять золотом. И в том же слитком золоте спрэд большой. Если в бирже, то надо платить за него за хранение. А физически охранять в ячейку и подделки могут быть. proftpd66 1

Повідомлень: 4632 З нами з: 22.12.16 Подякував: 356 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 318319320321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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