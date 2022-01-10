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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:27

  proftpd66 написав:
  St/2 написав:proftpd66
Это уже факторы третье порядка.
В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.
За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.

Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.


защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?

От ставки пострадает левередж активы, но по большей части это будет V образная коррекция
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:От ставки пострадает левередж активы

Тобто усі
  St/2 написав:коррекция

СП на 360 побачимо ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:57

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:От ставки пострадает левередж активы

Тобто усі

Конечно, в первую очередь Китай с их недвигой, и РФ там Дошерак в кредит покупают
  Ukrainian написав:
  St/2 написав:коррекция

СП на 360 побачимо ?

360к? Ну я надеюсь дожить, лет за 40 управится.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:05

3600 наверное
proftpd66
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  #<1 ... 319320321322
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