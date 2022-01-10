proftpd66 написав:St/2 написав:proftpd66
Это уже факторы третье порядка.
В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.
За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.
Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.
защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?
От ставки пострадает левередж активы, но по большей части это будет V образная коррекция