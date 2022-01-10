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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:27
proftpd66 написав: St/2 написав:proftpd66
Это уже факторы третье порядка.
В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.
За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.
Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.
защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?
От ставки пострадает левередж активы, но по большей части это будет V
образная коррекция
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35
St/2 написав:
От ставки пострадает левередж активы
Тобто усі
St/2 написав:
коррекция
СП на 360 побачимо ?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:57
Ukrainian написав: St/2 написав:
От ставки пострадает левередж активы
Тобто усі
Конечно, в первую очередь Китай с их недвигой, и РФ там Дошерак в кредит покупают
Ukrainian написав: St/2 написав:
коррекция
СП на 360 побачимо ?
360к? Ну я надеюсь дожить, лет за 40 управится.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:05
3600 наверное
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proftpd66
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Додано: Вів 11 січ, 2022 00:52
St/2 написав:
надеюсь
SPY по $360 за штуку
Буде?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 01:21
phantom_systems написав:
Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.
Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий.
1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.
2. Попробуй осуши океан и добудь эти 6 млн. т. Ученые говорят, что в нашей Галактике могут быть целые планеты, состоящие из золота. Правда, до них сотни световых лет, а может быть и больше. Эти два обстоятельства на сегодняшнюю цену золота и на ближайшие годы никак не повлияют. На цену золота влияет его количество и предложение на рынке на данный момент.
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Libo
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