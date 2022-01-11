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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 320321322323>
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:27

  proftpd66 написав:
  St/2 написав:proftpd66
Это уже факторы третье порядка.
В США порядка 8 млн юр лиц. 8000 стали публичными и выпустили акции. в индексах сотни акций.
За 2021 год компании сделали байбэк на триллион долларов, и 95% этой суммы это 50 компаний.

Потому ставка налога или ФРС почти никак не влияет на их бизнес. Эплу не нужны деньги, а большая часть выручку проходит через Ирландию с 0% налога.


защитные активы как крипта золото, серебро. Пострадают от ставки и/или налогов?

От ставки пострадает левередж активы, но по большей части это будет V образная коррекция
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:От ставки пострадает левередж активы

Тобто усі
  St/2 написав:коррекция

СП на 360 побачимо ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:57

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:От ставки пострадает левередж активы

Тобто усі

Конечно, в первую очередь Китай с их недвигой, и РФ там Дошерак в кредит покупают
  Ukrainian написав:
  St/2 написав:коррекция

СП на 360 побачимо ?

360к? Ну я надеюсь дожить, лет за 40 управится.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:05

3600 наверное
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:52

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:надеюсь

SPY по $360 за штуку
Буде?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:21

  phantom_systems написав:Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.

Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий.


1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.

2. Попробуй осуши океан и добудь эти 6 млн. т. Ученые говорят, что в нашей Галактике могут быть целые планеты, состоящие из золота. Правда, до них сотни световых лет, а может быть и больше. Эти два обстоятельства на сегодняшнюю цену золота и на ближайшие годы никак не повлияют. На цену золота влияет его количество и предложение на рынке на данный момент. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:28

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:надеюсь

SPY по $360 за штуку
Буде?

Та хтож ёго знаэ.
Но точно Вы там не купите.

Форд модел Т продавали по 150$, Порш Каен $150к.
Авто не вернутся к сотням долларов, так и с Индексами, хотя конкретная акция может всегда стать Кодаком.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:42

  Libo написав:
  phantom_systems написав:Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.

Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий.


1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.

Большую часть прошлого века золото фактически было деньгами. Сейчас это один из товаров. Тогда не было глобальной экономики, в которую интегрированы почти все экономики отдельных стран. Кроме таких, как Северная Корея. Сейчас если изолировать любую развитую страну, это приведёт к полному логистическому коллапсу её экономики.

2. Попробуй осуши океан и добудь эти 6 млн. т. Ученые говорят, что в нашей Галактике могут быть целые планеты, состоящие из золота. Правда, до них сотни световых лет, а может быть и больше. Эти два обстоятельства на сегодняшнюю цену золота и на ближайшие годы никак не повлияют. На цену золота влияет его количество и предложение на рынке на данный момент. 8)

Осушать не нужно, лишь фильтровать и очищать. Процесс энергоёмкий и технологически сложный, но это пока что. По галактике тоже шастать не нужно, в нашей системе вполне могут быть спутники или астероиды с ядрами из драгметаллов. К тому времени, как люди выберутся за пределы Солнечной системы, золото на фиг будет не нужно, прямо как сейчас ракушки каури или вампумы. Оно и в пределах планеты плохо транспортабельно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:44

  Libo написав:
  phantom_systems написав:Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.

Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий.


1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.

2. Попробуй осуши океан и добудь эти 6 млн. т. Ученые говорят, что в нашей Галактике могут быть целые планеты, состоящие из золота. Правда, до них сотни световых лет, а может быть и больше. Эти два обстоятельства на сегодняшнюю цену золота и на ближайшие годы никак не повлияют. На цену золота влияет его количество и предложение на рынке на данный момент. 8)


Россия или Китая, вроде бы скупили золото. Они будут его продавать. То они обвалят или не дадут расти?

И Горбачев когда продавал до 1991, то не давал расти. Не обвалил, но чуть-чуть подешевело.

Серебро более интересно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:44

  proftpd66 написав:
  Libo написав:
  phantom_systems написав:Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.

Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий.


1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.

2. Попробуй осуши океан и добудь эти 6 млн. т. Ученые говорят, что в нашей Галактике могут быть целые планеты, состоящие из золота. Правда, до них сотни световых лет, а может быть и больше. Эти два обстоятельства на сегодняшнюю цену золота и на ближайшие годы никак не повлияют. На цену золота влияет его количество и предложение на рынке на данный момент. 8)


Россия или Китая, вроде бы скупили золото. Они будут его продавать. То они обвалят или не дадут расти?

И Горбачев когда продавал до 1991, то не давал расти. Не обвалил, но чуть-чуть подешевело.

Серебро более интересно.

Чем серебро интересно? В античные времена и средневековье оно было 10:1 к золоту. После того, как технологии позволили получать серебро в промышленных масштабах в виде сопутствующего металла при очистке руд других цветных металлов, его курс покатился вниз. Сейчас 78:1. Золото тоже это ждёт, когда технологии позволят.
phantom_systems
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