Додано: Вів 11 січ, 2022 16:42

Libo написав: phantom_systems написав: Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.



Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий. Хм, если исчезнет электричество в целом и Интернет в частности, вся мировая экономика рухнет. В условиях глобального хаоса будет востребовано не золото, а патроны с консервами.Что касается ограниченности объёмов добычи золота, они очень условны. Всего за всю историю человечества добыто 180 тыс. тонн. При этом лишь в Мировом океане растворено более 6 млн. тонн. Его добыча лишь вопрос времени и технологий.



1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.

1. Не повторяй эти глупости неучей про патроны с консервами. История человечества говорит об обратном. В прошлом веке мы пережили и мировые войны, и сильнейшие экономические кризисы - золото никто не выкидывал, оно наоборот в эти трудные времена было главным мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом.

2. Попробуй осуши океан и добудь эти 6 млн. т. Ученые говорят, что в нашей Галактике могут быть целые планеты, состоящие из золота. Правда, до них сотни световых лет, а может быть и больше. Эти два обстоятельства на сегодняшнюю цену золота и на ближайшие годы никак не повлияют. На цену золота влияет его количество и предложение на рынке на данный момент.

Большую часть прошлого века золото фактически было деньгами. Сейчас это один из товаров. Тогда не было глобальной экономики, в которую интегрированы почти все экономики отдельных стран. Кроме таких, как Северная Корея. Сейчас если изолировать любую развитую страну, это приведёт к полному логистическому коллапсу её экономики.Осушать не нужно, лишь фильтровать и очищать. Процесс энергоёмкий и технологически сложный, но это пока что. По галактике тоже шастать не нужно, в нашей системе вполне могут быть спутники или астероиды с ядрами из драгметаллов. К тому времени, как люди выберутся за пределы Солнечной системы, золото на фиг будет не нужно, прямо как сейчас ракушки каури или вампумы. Оно и в пределах планеты плохо транспортабельно.