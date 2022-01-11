Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.
71году 0.7$
80 - 38$
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:50
phantom_systems
Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.
71году 0.7$
80 - 38$
|