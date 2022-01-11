Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.
71году 0.7$
80 - 38$
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:50
phantom_systems
Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.
71году 0.7$
80 - 38$
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04
Себестоимость добычи не имеет к соотношению с золотом никакого отношения. Себестоимость добычи всех полезных ископаемых, в т.ч. полиметаллических руд, резко растет. На поверхности уже ничего нет, копать надо глубже, а содержание металла в породе все меньше. Еще недавно с таким низким содежанием руду вообще не перерабатывали. А сейчас каждый грамм выдавливают ...
Так почему же 78:1?
Потому что пока все осуществляется на рынке М. М - это манипуляции. Пока накапливают. А 10:1 будет потом, когда накопят.
Серебро - главный металл нового технологического уклада, в который мы сейчас переходим. Кто внимательно следит за процессами на рынке серебра не может видеть разведпризнаки, что вот-вот прорвет.
Накапливайте и вы.
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