RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:50

phantom_systems

Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.


71году 0.7$
80 - 38$

https://ru.tradingview.com/chart/dM10dj ... X%3AXAGUSD
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4656
З нами з: 22.12.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04

  phantom_systems написав:Чем серебро интересно? В античные времена и средневековье оно было 10:1 к золоту. После того, как технологии позволили получать серебро в промышленных масштабах в виде сопутствующего металла при очистке руд других цветных металлов, его курс покатился вниз. Сейчас 78:1. Золото тоже это ждёт, когда технологии позволят.


Себестоимость добычи не имеет к соотношению с золотом никакого отношения. Себестоимость добычи всех полезных ископаемых, в т.ч. полиметаллических руд, резко растет. На поверхности уже ничего нет, копать надо глубже, а содержание металла в породе все меньше. Еще недавно с таким низким содежанием руду вообще не перерабатывали. А сейчас каждый грамм выдавливают ...
Так почему же 78:1?
Потому что пока все осуществляется на рынке М. М - это манипуляции. Пока накапливают. А 10:1 будет потом, когда накопят.
Серебро - главный металл нового технологического уклада, в который мы сейчас переходим. Кто внимательно следит за процессами на рынке серебра не может видеть разведпризнаки, что вот-вот прорвет. 8)
Накапливайте и вы. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10564
З нами з: 14.11.11
Подякував: 405 раз.
Подякували: 4308 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:15

  St/2 написав:Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.


Как новичку определить когда они будут продавать? они будут говорить на пресконференции? и где-то на графике?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4656
З нами з: 22.12.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:58

  Kripo написав:
  proftpd66 написав:SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves


Спасибо, разные биткоины это сильно, еще акции МММ забыли дописать.

Это даже не казино как рынок акций а просто лохотрон, спасибо ненадо.

Биткоины и золотые жучки (а были еще и дебилы со своим "лунным металлом") проходит мимо.

Итак, я блин серьезно, десятки аналитиков пытаются понять, что в предстоящем кризисе (после поднятия ставок) выстоит, и что выстоит если инфляцию не зажмут, я серьезного человека, посвятившего минимум 10 лет своей жизни разглядыванию графиков и чтению блумберга спросил.


монеты нельзя напечатать. как деньги.
Монеты с большой масштабируемостью, с бесконечнй эмиссией, НО с низкой выплатой майнерам - сейчас спрос

другие монеты есть, у которых уже почти все монеты добыты.

фин мониторинг увеличивается.

Акции могут упасть так же как и монеты.
Акции крупных банков США не восстановились с 2008 года и Баффетт резко продал акции банков в 2020 году. Купим акции в 2007 банков США, вы можете ждать до 2058 года.

Дойчебанк в США
https://youtu.be/pdqOPk8W-mE?t=927
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4656
З нами з: 22.12.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 320321322323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2491)
16.01.2022 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.