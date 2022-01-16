Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.
71году 0.7$
80 - 38$
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:50
phantom_systems
Роберто Кийосаки так скаказал. Что Серебро дешевле. Серебро стояло около в 2002 4$, потом 47$ и потом 14$. Сейчас 28$ и сейчас 22$.
71году 0.7$
80 - 38$
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04
Себестоимость добычи не имеет к соотношению с золотом никакого отношения. Себестоимость добычи всех полезных ископаемых, в т.ч. полиметаллических руд, резко растет. На поверхности уже ничего нет, копать надо глубже, а содержание металла в породе все меньше. Еще недавно с таким низким содежанием руду вообще не перерабатывали. А сейчас каждый грамм выдавливают ...
Так почему же 78:1?
Потому что пока все осуществляется на рынке М. М - это манипуляции. Пока накапливают. А 10:1 будет потом, когда накопят.
Серебро - главный металл нового технологического уклада, в который мы сейчас переходим. Кто внимательно следит за процессами на рынке серебра не может видеть разведпризнаки, что вот-вот прорвет.
Накапливайте и вы.
Додано: Суб 15 січ, 2022 15:15
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:58
монеты нельзя напечатать. как деньги.
Монеты с большой масштабируемостью, с бесконечнй эмиссией, НО с низкой выплатой майнерам - сейчас спрос
другие монеты есть, у которых уже почти все монеты добыты.
фин мониторинг увеличивается.
Акции могут упасть так же как и монеты.
Акции крупных банков США не восстановились с 2008 года и Баффетт резко продал акции банков в 2020 году. Купим акции в 2007 банков США, вы можете ждать до 2058 года.
Дойчебанк в США
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