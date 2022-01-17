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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 01:31

  V2 написав:
  Libo написав:Сейчас у нас два пути


Ви до якого шляху схиляєтесь?


Я думаю, что в ближайшей перспективе инфляции нам не избежать. Ну может не гипер, а чуть меньшей, как её уже нарекли - супер инфляции.
Фед ставку резко не может повышать - максимум 1% до конца этого года и 2% в течение следующего. А инфляция будет значительно выше. Мы же сами чувствуем как всё дорожает. В этом году темп прогнозируют не меньший.
Но на акциях єто отразится не сразу.
Посмотрите на предыдущую историю.
Инфляцию в 70-е запустил Джимми Картер. Тогда акция кока-колы стоила меньше $1. Выросла в цене всего в два раза. Рейган поборол инфляцию, Буш-старший её удержал. Казалось это весь инфляционный эффект. Но нет, уже при Клинтоне кока-кола улетела за $20, а сейчас уже под $60. За 50 лет в сто раз! Но сейчас скорость расширения Вселенной ускоряется, а время сжимается, значит и все процессы, в т.ч. инфляция и подоражание, тоже проистекают быстрее...
Значит, в сто раз мы с вами вырастем всего за 10-20 лет. :shock: :lol: :o
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:06

Картер не запускал инфляцию, это заслуга Никсона в 1971, было 6%. Никсон отменил конвертацию бакса в золото по фиксированному курсу, поскольку долларовая масса на балансах заграничных центробанков превысила золотой резерв на балансе ФРС.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:23

phantom_systems
1971-1946=25 лет.
Именно поколение рожденных после войны спровоцировали инфляцию спроса.
В 25-30 лет так хочется жить красиво, и они покупали, покупали на первую зарплату на премию.
А сейчас на оборот, потребление нефти/газа ниже 2019. На ленкрузер очередь пол года, но и производство упало на 70%
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:26

  phantom_systems написав:Картер не запускал инфляцию, это заслуга Никсона в 1971, было 6%. Никсон отменил конвертацию бакса в золото по фиксированному курсу, поскольку долларовая масса на балансах заграничных центробанков превысила золотой резерв на балансе ФРС.


Я просто имел в виду, что к концу каденции Картера она вышла на пик и обрела перманентный характер, пока Рейган не стабилизировал экономическую ситуацию. 8)
Libo
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