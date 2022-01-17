Додано: Вів 18 січ, 2022 01:31

V2 написав: Libo написав: Сейчас у нас два пути Сейчас у нас два пути



Ви до якого шляху схиляєтесь? Ви до якого шляху схиляєтесь?

Я думаю, что в ближайшей перспективе инфляции нам не избежать. Ну может не гипер, а чуть меньшей, как её уже нарекли - супер инфляции.Фед ставку резко не может повышать - максимум 1% до конца этого года и 2% в течение следующего. А инфляция будет значительно выше. Мы же сами чувствуем как всё дорожает. В этом году темп прогнозируют не меньший.Но на акциях єто отразится не сразу.Посмотрите на предыдущую историю.Инфляцию в 70-е запустил Джимми Картер. Тогда акция кока-колы стоила меньше $1. Выросла в цене всего в два раза. Рейган поборол инфляцию, Буш-старший её удержал. Казалось это весь инфляционный эффект. Но нет, уже при Клинтоне кока-кола улетела за $20, а сейчас уже под $60. За 50 лет в сто раз! Но сейчас скорость расширения Вселенной ускоряется, а время сжимается, значит и все процессы, в т.ч. инфляция и подоражание, тоже проистекают быстрее...Значит, в сто раз мы с вами вырастем всего за 10-20 лет.