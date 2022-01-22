RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 23:38

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Любой может стать консультантом в США, у реза возможностей чуть больше, но 15 клиентов может вести и украинец. Без офиса, без лицензии.
Читаем, проникаемся
https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/friends-family.php


В США может быть, для семьи и для друзей, но в Украине вы играетесь чужыми деньгами "клиентов", не прикрыв себя и материальную ответственность за официальные договора, за юридические отношения, обещаете и берете деньги на доверии, как цыгане (позолочу ручку на 40% в год), это сказка до первого недовольного клиента.

Про ваш неумелый троллинг -
  Kripo написав:Ладно удачи, и если считаете нужным что-то ответить, не забудете свой налоговый номер указать, сколько же вы "заработали" на лохах, а иначе, оставьте свои птичьи термины своим клиентам-лохам.


Так где пруфы, сколько у вас клиентов со "средним чеком 350к$"?!

И сколько вы реально заплатили налогов в "18%+1,5%" как за "экспорт услуг в США"?! - экспорер "from troyeshchyna to Ukraine"

Ох уж эти сказочники....

За язык то вас не тянули!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 24.07.10
Подякував: 405 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 00:07

Kripo какой ты нудный :evil:
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33393
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2311 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 00:25

Netflix як красиво пішов :wink:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10551
З нами з: 18.06.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 08:09

  Ukrainian написав:Netflix як красиво пішов :wink:

берем на 10 лет
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 24.10.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:15

Красиво закінчили тиждень.

The markets peaked in Oct 2007 and began falling and by the time Lehman Brothers declared bankruptcy in Sept 2008, the markets had already lost over 30%.
They then lost another ~%35 for the next 5 months before bottoming out in Feb 2009.

Побачимо як буде цього разу. :roll:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10551
З нами з: 18.06.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:23

Вообще-то амерофонда вернулась на уровень конца сентября - начала октября, ещё не катастрофа
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:49

  phantom_systems написав:Вообще-то амерофонда вернулась на уровень конца сентября - начала октября, ещё не катастрофа

Зображення
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10551
З нами з: 18.06.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:37

Понятно, что почти вся красная, но бывало намного хуже. На следующей неделе будет видно, куда пойдёт
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 322323324325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.