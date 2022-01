Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:15

Красиво закінчили тиждень.The markets peaked in Oct 2007 and began falling and by the time Lehman Brothers declared bankruptcy in Sept 2008, the markets had already lost over 30%.They then lost another ~%35 for the next 5 months before bottoming out in Feb 2009.Побачимо як буде цього разу.