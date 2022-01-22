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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 20 січ, 2022 23:38
В США может быть, для семьи и для друзей, но в Украине вы играетесь чужыми деньгами "клиентов", не прикрыв себя и материальную ответственность за официальные договора, за юридические отношения, обещаете и берете деньги на доверии, как цыгане (позолочу ручку на 40% в год), это сказка до первого недовольного клиента.
Про ваш неумелый троллинг -
Kripo написав:
Ладно удачи, и если считаете нужным что-то ответить, не забудете свой налоговый номер указать, сколько же вы "заработали" на лохах, а иначе, оставьте свои птичьи термины своим клиентам-лохам.
Так где пруфы, сколько у вас клиентов со "средним чеком 350к$"?!
И сколько вы реально заплатили налогов в "18%+1,5%" как за "экспорт услуг в США"?! - экспорер "from troyeshchyna to Ukraine"
Ох уж эти сказочники....
За язык то вас не тянули!
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 00:25
Netflix як красиво пішов
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:15
Красиво закінчили тиждень.
The markets peaked in Oct 2007 and began falling and by the time Lehman Brothers declared bankruptcy in Sept 2008, the markets had already lost over 30%.
They then lost another ~%35 for the next 5 months before bottoming out in Feb 2009.
Побачимо як буде цього разу.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 18:23
Вообще-то амерофонда вернулась на уровень конца сентября - начала октября, ещё не катастрофа
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Додано: Суб 22 січ, 2022 21:37
Понятно, что почти вся красная, но бывало намного хуже. На следующей неделе будет видно, куда пойдёт
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