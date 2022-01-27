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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:23
airmax78 написав:
Думаю, в этот раз спуск будет более растянутым во времени и более глубоким, чем в марте 2020. И, скорее всего, и отскока такого стремительного не будет.
У плохого бойца всегда перед боем понос.
Сегодня-завтра последний шанс затариться Теслой и заработать пару-тройку сотен на акции.
Не говорите потом, что я вам этого не предлагал.
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Libo
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Додано: Вів 25 січ, 2022 14:56
для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.
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PrimusInterPares
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Додано: Вів 25 січ, 2022 15:18
PrimusInterPares написав:
для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.
Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост.
Бестолковое яйцо учит курицу.
ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
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Libo
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Додано: Вів 25 січ, 2022 22:51
Libo написав: PrimusInterPares написав:
для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.
Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост.
Бестолковое яйцо учит курицу.
ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
поднять свой пост про серебро, Gme, или теслу ту зе мун полугодичной давности не хочешь?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:23
Да уж... Что-то все айлайкзестоки посливались куда-то. А с Тесла просто беда. Валится стремительным домкратом.
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airmax78
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:30
Libo написав: PrimusInterPares написав:
для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.
Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост.
Бестолковое яйцо учит курицу.
ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
зафиксировал? даже допустим что фикс был по премаркету 904 ( а это не так, на момент написания поста тобой цена была другая) - то сколько уже потеряли послушавшие тебя?
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PrimusInterPares
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