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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:23

  airmax78 написав:Думаю, в этот раз спуск будет более растянутым во времени и более глубоким, чем в марте 2020. И, скорее всего, и отскока такого стремительного не будет.


У плохого бойца всегда перед боем понос. :lol:
Сегодня-завтра последний шанс затариться Теслой и заработать пару-тройку сотен на акции. 8) Не говорите потом, что я вам этого не предлагал. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 14:56

Re: Идеи для торговли на рынках США

для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:18

  PrimusInterPares написав:для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.



Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост. :wink:
Бестолковое яйцо учит курицу. :lol:

ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 22:51

Re: Идеи для торговли на рынках США

Libo написав:
  PrimusInterPares написав:для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.



Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост. :wink:
Бестолковое яйцо учит курицу.

ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
поднять свой пост про серебро, Gme, или теслу ту зе мун полугодичной давности не хочешь?

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:23

Да уж... Что-то все айлайкзестоки посливались куда-то. А с Тесла просто беда. Валится стремительным домкратом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

Libo написав:
  PrimusInterPares написав:для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.



Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост. :wink:
Бестолковое яйцо учит курицу.

ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00


зафиксировал? даже допустим что фикс был по премаркету 904 ( а это не так, на момент написания поста тобой цена была другая) - то сколько уже потеряли послушавшие тебя?

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PrimusInterPares
 
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