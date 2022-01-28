У плохого бойца всегда перед боем понос.
Сегодня-завтра последний шанс затариться Теслой и заработать пару-тройку сотен на акции. Не говорите потом, что я вам этого не предлагал.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:23
У плохого бойца всегда перед боем понос.
Сегодня-завтра последний шанс затариться Теслой и заработать пару-тройку сотен на акции. Не говорите потом, что я вам этого не предлагал.
Додано: Вів 25 січ, 2022 14:56
Re: Идеи для торговли на рынках США
для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 15:18
Додано: Вів 25 січ, 2022 22:51
Re: Идеи для торговли на рынках США
поднять свой пост про серебро, Gme, или теслу ту зе мун полугодичной давности не хочешь?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:23
Да уж... Что-то все айлайкзестоки посливались куда-то. А с Тесла просто беда. Валится стремительным домкратом.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:30
Re: Идеи для торговли на рынках США
зафиксировал? даже допустим что фикс был по премаркету 904 ( а это не так, на момент написания поста тобой цена была другая) - то сколько уже потеряли послушавшие тебя?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:54
Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:02
Во-первых, если есть сомнения про $904 на тот момент времени, то это легко проверить по архиву. Время моего поста зафиксировано.
Во-вторых, все хорошее еще впереди.
В-третьих, вечра на закрытии еще докупился. Продолжится падение сегодня - докуплюсь еще.
В успехе уверен. О его наступлении доложу.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:34
Теслу позавчера надо было сливать на отскоке к 950-970, сейчас разве что усредняться и ждать ещё один отскок, чтобы в безубыток выйти.
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:27
Даже шортисты сейчас рисуют Тесле "справедливую" цену больше $1100. Я из нее меньше, чем несколько сотен плюс за одну акцию не выхожу. Это биржи и фондовый рынок, панове. Надо иметь выдержку как в окопе.
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