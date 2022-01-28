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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 324325326327>
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:23

  airmax78 написав:Думаю, в этот раз спуск будет более растянутым во времени и более глубоким, чем в марте 2020. И, скорее всего, и отскока такого стремительного не будет.


У плохого бойца всегда перед боем понос. :lol:
Сегодня-завтра последний шанс затариться Теслой и заработать пару-тройку сотен на акции. 8) Не говорите потом, что я вам этого не предлагал. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 14:56

Re: Идеи для торговли на рынках США

для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:18

  PrimusInterPares написав:для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.



Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост. :wink:
Бестолковое яйцо учит курицу. :lol:

ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 22:51

Re: Идеи для торговли на рынках США

Libo написав:
  PrimusInterPares написав:для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.



Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост. :wink:
Бестолковое яйцо учит курицу.

ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00
поднять свой пост про серебро, Gme, или теслу ту зе мун полугодичной давности не хочешь?

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:23

Да уж... Что-то все айлайкзестоки посливались куда-то. А с Тесла просто беда. Валится стремительным домкратом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

Libo написав:
  PrimusInterPares написав:для новичков- читаете Либо и делаете наоборот.



Делай наоборот. Я зафиксировал и несколько позже подниму этот твой пост. :wink:
Бестолковое яйцо учит курицу.

ЗЫ И фиксируем сегодняшнюю цену Теслы на пре-маркете - $904.00


зафиксировал? даже допустим что фикс был по премаркету 904 ( а это не так, на момент написания поста тобой цена была другая) - то сколько уже потеряли послушавшие тебя?

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:54

Пойдем по нижнему сценарию, или даже ниже нижнего, учитывая, сколько жирка наел рынок на халявном бабле

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:02

  PrimusInterPares написав:зафиксировал? даже допустим что фикс был по премаркету 904 ( а это не так, на момент написания поста тобой цена была другая) - то сколько уже потеряли послушавшие тебя?



Во-первых, если есть сомнения про $904 на тот момент времени, то это легко проверить по архиву. Время моего поста зафиксировано.
Во-вторых, все хорошее еще впереди.
В-третьих, вечра на закрытии еще докупился. Продолжится падение сегодня - докуплюсь еще.
В успехе уверен. О его наступлении доложу.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:34

Теслу позавчера надо было сливать на отскоке к 950-970, сейчас разве что усредняться и ждать ещё один отскок, чтобы в безубыток выйти.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:27

  phantom_systems написав:Теслу позавчера надо было сливать на отскоке к 950-970, сейчас разве что усредняться и ждать ещё один отскок, чтобы в безубыток выйти.


Даже шортисты сейчас рисуют Тесле "справедливую" цену больше $1100. Я из нее меньше, чем несколько сотен плюс за одну акцию не выхожу. Это биржи и фондовый рынок, панове. Надо иметь выдержку как в окопе. 8)
Libo
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