Libo написав:
Даже шортисты сейчас рисуют Тесле "справедливую" цену больше $1100. Я из нее меньше, чем несколько сотен плюс за одну акцию не выхожу. Это биржи и фондовый рынок, панове. Надо иметь выдержку как в окопе.
Справедливая выше 1100 при ATH 1200? Слабо верится. Два года назад, перед началом булл-рана, было 100. 12 иксов нарисовали, хотя за последний год их доля рынка в США выросла с 1,8% до 2,3%. То есть EV ещё очень далеко до вытеснения ДВС. Сейчас у Теслы минус треть от ATH. Если фонда действительно уйдёт в медвежий рынок в этом году, вполне можем 400 увидеть.