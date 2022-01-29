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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:17

  Libo написав:
  phantom_systems написав:Теслу позавчера надо было сливать на отскоке к 950-970, сейчас разве что усредняться и ждать ещё один отскок, чтобы в безубыток выйти.


Даже шортисты сейчас рисуют Тесле "справедливую" цену больше $1100. Я из нее меньше, чем несколько сотен плюс за одну акцию не выхожу. Это биржи и фондовый рынок, панове. Надо иметь выдержку как в окопе. 8)

Справедливая выше 1100 при ATH 1200? Слабо верится. Два года назад, перед началом булл-рана, было 100. 12 иксов нарисовали, хотя за последний год их доля рынка в США выросла с 1,8% до 2,3%. То есть EV ещё очень далеко до вытеснения ДВС. Сейчас у Теслы минус треть от ATH. Если фонда действительно уйдёт в медвежий рынок в этом году, вполне можем 400 увидеть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:39

  phantom_systems написав: Если фонда действительно уйдёт в медвежий рынок в этом году, вполне можем 400 увидеть.


Не слушай эти глупости. А куда деньги девать? Богатые американцы не держат свои триллионы под матрасом, как вы, а держат их в активах. Независимо от того вверх рынок или вниз. Это всё небольшие спекули манипулируют. Им так выгоднее. И нам адреналин. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

Libo написав:
  phantom_systems написав: Если фонда действительно уйдёт в медвежий рынок в этом году, вполне можем 400 увидеть.


Не слушай эти глупости. А куда деньги девать? Богатые американцы не держат свои триллионы под матрасом, как вы, а держат их в активах. Независимо от того вверх рынок или вниз. Это всё небольшие спекули манипулируют. Им так выгоднее. И нам адреналин.
так что, гуру - 50 % тесла и 50 gme?


Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:52

  PrimusInterPares написав:так что, гуру - 50 % тесла и 50 gme?


Тесла в этом году вполне может быть и $2 тыщи.
GME в перспективе нескольких лет может быть за $500, если компании удастся создать глобальную игровую интернет платформу.
Кто не любит каждый день сшибать копейки, может просто купить и пару лет подождать свой серьезный выигрыш. :?
Но в горизонте нескольких лет есть и более выигрышные варианты. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 01:38

  phantom_systems написав:
  Libo написав:
Даже шортисты сейчас рисуют Тесле "справедливую" цену больше $1100. Я из нее меньше, чем несколько сотен плюс за одну акцию не выхожу. Это биржи и фондовый рынок, панове. Надо иметь выдержку как в окопе. 8)

Справедливая выше 1100 при ATH 1200? Слабо верится. Два года назад, перед началом булл-рана, было 100. 12 иксов нарисовали, хотя за последний год их доля рынка в США выросла с 1,8% до 2,3%. То есть EV ещё очень далеко до вытеснения ДВС. Сейчас у Теслы минус треть от ATH. Если фонда действительно уйдёт в медвежий рынок в этом году, вполне можем 400 увидеть.

Это будет в высшей степени странно, учитывая как быстро растёт их доля на рынке. И это при том, что в линейке ни одного автомобиля массового сегмента (на котором всякие таёты и ваги делают свои доли). Если в этом году выйдет М2 - цена акций Тесла уйдёт хорошо за 2куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 02:36

  Libo написав:
  phantom_systems написав: Если фонда действительно уйдёт в медвежий рынок в этом году, вполне можем 400 увидеть.


Не слушай эти глупости. А куда деньги девать? Богатые американцы не держат свои триллионы под матрасом, как вы, а держат их в активах. Независимо от того вверх рынок или вниз. Это всё небольшие спекули манипулируют. Им так выгоднее. И нам адреналин. :lol:

Верно, в активах. Только вот в каких? Когда фонда катится в ад, переливаются из обычки и коммодов в бонды, префы, драгметы и просто кэш. Шортить или нет, дело хозяйское, но перезайти на лоях мало кто отказывается.

Тесла уже очень хорошо отыграла. Может, пойдёт на перехай в этом году, но как по мне, шансы так себе. Нетфликс легко потерял половину капы, опустившись на уровень 2-летней давности, хотя рынки ещё как следует даже не тряхнуло. Так, первые звоночки.
phantom_systems
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