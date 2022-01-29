Додано: Нед 30 січ, 2022 11:46

phantom_systems написав: Верно, в активах. Только вот в каких? Когда фонда катится в ад, переливаются из обычки и коммодов в бонды, префы, драгметы и просто кэш. Шортить или нет, дело хозяйское, но перезайти на лоях мало кто отказывается.



Тесла уже очень хорошо отыграла. Может, пойдёт на перехай в этом году, но как по мне, шансы так себе. Нетфликс легко потерял половину капы, опустившись на уровень 2-летней давности, хотя рынки ещё как следует даже не тряхнуло. Так, первые звоночки. Верно, в активах. Только вот в каких? Когда фонда катится в ад, переливаются из обычки и коммодов в бонды, префы, драгметы и просто кэш. Шортить или нет, дело хозяйское, но перезайти на лоях мало кто отказывается.Тесла уже очень хорошо отыграла. Может, пойдёт на перехай в этом году, но как по мне, шансы так себе. Нетфликс легко потерял половину капы, опустившись на уровень 2-летней давности, хотя рынки ещё как следует даже не тряхнуло. Так, первые звоночки.

Богатые люди не прыгают как воши и во время кризиса пересиживают его в акциях, просто докупаясь. Акции быстро восстанавливаются после обвалов и при восстановлении дают хороший профит.Нетфликс, как и другие акции, поднявшиеся во время ковида, переживают падение на эмоциях инвестора в ожидании пост-ковидного мира. Но эти эмоции пройдут и будет пост-ковидная реальность, в которой люди не станут смотреть меньше кино.Еще сильно упал Зум. Но ведь эпоха телеконференций после ковида не уйдет. Наоборот, ковид подсказал, что многие совещания целесообразнее и дешевле проводить в режиме телеконференций. Уже есть технологии, когда все участники виртуально сидят вместе за одним конференц-столом, наблюдают и чувствуют эмоции друг друга. Практически телепортация. Так что после ковида эти технологии найдут свое широчайшее применение, компании будут расти, но пока на эмоциях акции временно сдулись.