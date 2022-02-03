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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:29

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:Там же не только Нетфликс и Зум сдулись. Например, AMD и NVDA отминусовали треть вместе с Теслой. Видать, майнеры перестали расхватывать карты втридорога.


Похоже, большинство техов существенно скорректируются. Сегодня "именинник" PayPal - минус 25%

Палка на крипте хайпанула, а в остальном у них дела так себе. Сильная конкуренция, да и eBay их отлучил, теперь сам делает процессинг карточных платежей.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 17:08

phantom_systems

Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.

У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09

  zРадио написав:phantom_systems

Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.

У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать

У Зума, но не сильно им это помогло
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  #<1 ... 325326327328
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