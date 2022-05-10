Палка на крипте хайпанула, а в остальном у них дела так себе. Сильная конкуренция, да и eBay их отлучил, теперь сам делает процессинг карточных платежей.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 лют, 2022 20:29
Палка на крипте хайпанула, а в остальном у них дела так себе. Сильная конкуренция, да и eBay их отлучил, теперь сам делает процессинг карточных платежей.
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:08
phantom_systems
Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.
У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09
У Зума, но не сильно им это помогло
Додано: Сер 23 лют, 2022 21:29
Демура про рынок недвиги в США
Додано: Вів 10 тра, 2022 20:23
Re: Идеи для торговли на рынках США
чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?
які досягення? поразіть форумчан...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|