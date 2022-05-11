|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 лют, 2022 20:29
zРадио написав: phantom_systems написав:
Там же не только Нетфликс и Зум сдулись. Например, AMD и NVDA отминусовали треть вместе с Теслой. Видать, майнеры перестали расхватывать карты втридорога.
Похоже, большинство техов существенно скорректируются. Сегодня "именинник" PayPal - минус 25%
Палка на крипте хайпанула, а в остальном у них дела так себе. Сильная конкуренция, да и eBay их отлучил, теперь сам делает процессинг карточных платежей.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2087
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:08
phantom_systems
Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.
У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12477
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3334 раз.
- Подякували: 7238 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09
zРадио написав:phantom_systems
Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.
У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
У Зума, но не сильно им это помогло
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40490
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 лют, 2022 21:29
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4709
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 10 тра, 2022 20:23
чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?
які досягення? поразіть форумчан...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5571
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1068 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:50
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5571
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1068 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|