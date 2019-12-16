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Кабмін збільшив соціальні виплати
дітям-сиротам та дітям...

Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:24

Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Дивися повний текст Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.
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