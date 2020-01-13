Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Головного удару по українській металургії завдала не міцна гривня - Милованов.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:21
Головного удару по українській металургії завдала не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Головного удару по українській металургії завдала не міцна гривня - Милованов.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:08
Потери олигархов нивелируются низкими зарплатами в металлургической отрасли, а также отсутствием инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов при их 90% физическом и моральном износе.
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