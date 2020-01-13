Головного удару по українській металургії завдала не...

Додано: Пон 13 січ, 2020 20:24

Вопрос в другом:

1. Коим образом, в военное время, ВПК не требует повышения металлургической продукции?

2. 30% населения бомжи(не имеют собственного жилья и перспектив на него) - коим образом рост строительства не влияет на металлургию?

3. И наоборот коим образом заказы отечественного строительного бизнеса не компенсирует снижение зарубежных заказов?

- Такое не часто бывает.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.