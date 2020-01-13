RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Головного удару по українській
металургії завдала не...

Головного удару по українській металургії завдала не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:21

Головного удару по українській металургії завдала не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Головного удару по українській металургії завдала не міцна гривня - Милованов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92841
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:08

Потери олигархов нивелируются низкими зарплатами в металлургической отрасли, а также отсутствием инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов при их 90% физическом и моральном износе.
jyldyrym1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:24

Re: Головного удару по українській металургії завдала не...

Вопрос в другом:
1. Коим образом, в военное время, ВПК не требует повышения металлургической продукции?
2. 30% населения бомжи(не имеют собственного жилья и перспектив на него) - коим образом рост строительства не влияет на металлургию?
3. И наоборот коим образом заказы отечественного строительного бизнеса не компенсирует снижение зарубежных заказов?
- Такое не часто бывает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 20.09.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 06:06

Re: Головного удару по українській металургії завдала не...

Олигархи потеряли $300 млн., в теории посчитанные на бумажке. Ой сейчас заплачу. А мне лично было не плохо от укрепления гривны.
Попаданец
 
Повідомлень: 839
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українській залізниці необхідно інвестицій на 20%...
R2 » Сер 23 жов, 2019 08:29
3 270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 14:21
_hunter
Українській авіакомпанії заборонили літати
R2 » П'ят 07 чер, 2019 09:29
4 358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 18:26
Vagabondo
Українській стартап Nuka був оцінений в $1 млн
R2 » Сер 10 кві, 2019 04:28
5 783
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 12:18
dinozavrik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.