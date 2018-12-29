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НБУ досяг середньострокової
інфляційної мети 5% ± 1 п.п....

НБУ досяг середньострокової інфляційної мети 5% ± 1 п.п....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:26

НБУ досяг середньострокової інфляційної мети 5% ± 1 п.п....

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк досяг середньостроковій інфляційної мети 5% ± 1 п.п. в 2019 році. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст НБУ досяг середньострокової інфляційної мети 5% ± 1 п.п. в 2019.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:26

А якою ціною?!
Ось металургійна галуль зазнає збитків через зрадницьку політику НБУ, який користується нерозумінням громадян чого їм коштує дешевий імпорт і низька інфляція. Зниження інфляції логло бути досягнуте і зростанням експорту. Зрадники!

https://news.finance.ua/ru/news/-/46325 ... -milovanov
irey1
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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