Національний банк досяг середньостроковій інфляційної мети 5% ± 1 п.п. в 2019 році. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст НБУ досяг середньострокової інфляційної мети 5% ± 1 п.п. в 2019.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:26
НБУ досяг середньострокової інфляційної мети 5% ± 1 п.п....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ досяг середньострокової інфляційної мети 5% ± 1 п.п. в 2019.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:26
А якою ціною?!
Ось металургійна галуль зазнає збитків через зрадницьку політику НБУ, який користується нерозумінням громадян чого їм коштує дешевий імпорт і низька інфляція. Зниження інфляції логло бути досягнуте і зростанням експорту. Зрадники!
https://news.finance.ua/ru/news/-/46325 ... -milovanov
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|