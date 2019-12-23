Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6%.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:47
Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6%.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:47
Вигідний і простий крок до імпічменту. Це був ганебний період з точки зору монетарної політики. І НБУ виглядає молодцем а президента спитають, чому падає виробництво і експорт. І президента а не нацбанк запитають, чому так. Головний ворог України сидить на вулиці Інститутській у Київі ініхто його ні в чому не звинуватить...
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:49
Платеж за Арбитраж.
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