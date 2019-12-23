RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чисті міжнародні резерви НБУ
в грудні збільшилися на 26,6%

Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:47

Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92832
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:47

Вигідний і простий крок до імпічменту. Це був ганебний період з точки зору монетарної політики. І НБУ виглядає молодцем а президента спитають, чому падає виробництво і експорт. І президента а не нацбанк запитають, чому так. Головний ворог України сидить на вулиці Інститутській у Київі ініхто його ні в чому не звинуватить...
irey1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 29.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:49

Чисті міжнародні резерви НБУ в грудні збільшилися на 26,6% з 12,482 млрд доларів до 15,800 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це свідчать дані НБУ.

Платеж за Арбитраж.
Волгарь
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У грудні овочі борщового набору подешевшали на третину -...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 10:49
1 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:49
jeugen
Рекордна закупівля: НБУ викупив у грудні на міжбанку...
R2 » Чет 26 гру, 2019 11:13
2 218
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 19:42
silversmmak
Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення
R2 » Пон 23 гру, 2019 09:23
3 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 15:42
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.