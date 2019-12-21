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Депутати отримали дозвіл на
побудову висотки на парковці...

Депутати отримали дозвіл на побудову висотки на парковці...
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:00

Депутати отримали дозвіл на побудову висотки на парковці...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Укржитлобуд", пов'язане з народними депутатами від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадимом Столаром та Дмитром Ісаєнком, у вересні отримало дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська біля входу в метро "Палац Україна".

Дивися повний текст Депутати отримали дозвіл на побудову висотки на парковці в центрі Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:00

Кличко лучший мер ))))
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