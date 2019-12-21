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Депутати отримали дозвіл на побудову висотки на парковці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:00
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Укржитлобуд", пов'язане з народними депутатами від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадимом Столаром та Дмитром Ісаєнком, у вересні отримало дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська біля входу в метро "Палац Україна".
Дивися повний текст Депутати отримали дозвіл на побудову висотки на парковці в центрі Києва
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:00
Кличко лучший мер ))))
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:44
Гениально.
Вадим Столар, компания и Кличко (в такой последовательности), опять скажут, что они ничего не могут поделать т.к. решение по этому участку принято ПАПЕРЕДНИКАМИ!!!
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Додано: Вів 14 січ, 2020 00:26
Кличко уже там ничего не решает. Просто ширма для зелёнки
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