Протягом року завершили і здали в експлуатацію 463 новобудови, а в 603-х – додалися нові секції.
Дивися повний текст Як змінився ринок новобудов в 2019 році (інфографіка).
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08
Як змінився ринок новобудов в 2019 році (інфографіка)
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Дивися повний текст Як змінився ринок новобудов в 2019 році (інфографіка).
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