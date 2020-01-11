RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як змінився ринок новобудов
в 2019 році (інфографіка)

Як змінився ринок новобудов в 2019 році (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08

Як змінився ринок новобудов в 2019 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Протягом року завершили і здали в експлуатацію 463 новобудови, а в 603-х – додалися нові секції.

Дивися повний текст Як змінився ринок новобудов в 2019 році (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92835
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08

Де Луганська і Донецька області?
sergio_fedor4uk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до... 1, 2, 3
R2 » Суб 11 січ, 2020 08:55
26 2413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 19:53
shapo
Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку
R2 » Суб 11 січ, 2020 17:41
2 347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 12:51
hxbbgaf
Розміри місцевих податків у 2020 році
R2 » Суб 11 січ, 2020 20:34
2 234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 20:38
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.