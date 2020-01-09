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У Раді назвали розмір
концентрації землі в одні руки

У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:21

У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету ВР з питань аграрної політики Микола Сольський.

Дивися повний текст У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:21

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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:37

Re: У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки

Та от зразу варіант - 100 працівників з боргами по 2000000 доларів на кожного купують землю і віддають її за борги . І це - їх шеф . І у нього в управлінні - 100х10000 га ... Бінго ! Чи як там ... Дитячий садок якийсь ... Вставте свої цифри для достовірності ...
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