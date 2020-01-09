Про це заявив голова комітету ВР з питань аграрної політики Микола Сольський.
Дивися повний текст У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:21
У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:37
Re: У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки
Та от зразу варіант - 100 працівників з боргами по 2000000 доларів на кожного купують землю і віддають її за борги . І це - їх шеф . І у нього в управлінні - 100х10000 га ... Бінго ! Чи як там ... Дитячий садок якийсь ... Вставте свої цифри для достовірності ...
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:47
Это архимного, у поляков 500 в руки и результаты налицо.
Мне кажется, что наша верхушка играет на руку определённым лицам олигархической внешности.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:16
Повинен бути відповідний щорічний податок за землю, тоді хай купують скільки хочуть.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:05
lub53 чим більше землі - тим вищий податок ! Взяло тисячу гектарів - то податок має бути таким щоб аж жилочка на лобику надулась синенька . Тоді й діти зможуть наші взяти собі землі як підростуть
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:59
Это ни что более, как легализация уже наколядованного.
Осталось обналичить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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