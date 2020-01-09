RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді назвали розмір
концентрації землі в одні руки

У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:21

У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету ВР з питань аграрної політики Микола Сольський.

Дивися повний текст У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92864
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:21

аттракцион невиданной щедрости
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:37

Re: У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки

Та от зразу варіант - 100 працівників з боргами по 2000000 доларів на кожного купують землю і віддають її за борги . І це - їх шеф . І у нього в управлінні - 100х10000 га ... Бінго ! Чи як там ... Дитячий садок якийсь ... Вставте свої цифри для достовірності ...
Puente
 
Повідомлень: 2360
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:47

Это архимного, у поляков 500 в руки и результаты налицо.
Мне кажется, что наша верхушка играет на руку определённым лицам олигархической внешности.
DeepFly
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.01.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:16

Повинен бути відповідний щорічний податок за землю, тоді хай купують скільки хочуть.
lub53
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 05.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:05

lub53 чим більше землі - тим вищий податок ! Взяло тисячу гектарів - то податок має бути таким щоб аж жилочка на лобику надулась синенька . Тоді й діти зможуть наші взяти собі землі як підростуть
rurais25
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:59

Это ни что более, как легализация уже наколядованного.
Осталось обналичить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 20.09.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг
R2 » Вів 14 січ, 2020 11:31
8 518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 17:24
chipmunk
У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 09 січ, 2020 13:02
51 3299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 19:47
LutsMan
Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані...
R2 » Чет 09 січ, 2020 17:57
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 17:57
bklochok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.