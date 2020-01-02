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Фермери-орендарі зможуть
купити землю на пільгових...

Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:23

Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових...

Пропонуємо до обговорення:
Фермери-орендарі зможуть придбати ділянки на пільгових умовах після запуску ринку землі.

Дивися повний текст Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових умовах - Милованов.
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