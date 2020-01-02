|
|
Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Фермери-орендарі зможуть придбати ділянки на пільгових умовах після запуску ринку землі.
Дивися повний текст Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових умовах - Милованов
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92836
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|328
|
|
|6
|610
|
П'ят 03 січ, 2020 10:14
ruvex
|
|2
|166
|