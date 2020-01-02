Фермери-орендарі зможуть придбати ділянки на пільгових умовах після запуску ринку землі.
Дивися повний текст Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових умовах - Милованов.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:23
Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фермери-орендарі зможуть купити землю на пільгових умовах - Милованов.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:37
Я тут посмотрел старенький но думаю еще актуальный топ 10 арендаторов сельхоз земель, я вам скажу беднейшие люди, каждый гражданин Украины ну просто обязан скинуться им на хлеб насущный, как говорит Милованов, через "непрямой инструмент" ;)
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