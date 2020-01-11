Статистика Національного банку України.
Дивися повний текст Скільки грошей українці зберігають на депозитах.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:47
Скільки грошей українці зберігають на депозитах
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Дивися повний текст Скільки грошей українці зберігають на депозитах.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48
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