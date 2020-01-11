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Скільки грошей українці
зберігають на депозитах

Скільки грошей українці зберігають на депозитах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:47

Скільки грошей українці зберігають на депозитах

Пропонуємо до обговорення:
Статистика Національного банку України.

Дивися повний текст Скільки грошей українці зберігають на депозитах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48

Новость - ни о чем. Почему бы не указать кол-во депозитов? Среднюю сумму депозита, средний срок депозита, максимальную сумму...
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