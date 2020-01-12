Фінансист Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", вважає, що ситуація в промисловості наразі вже не чинить визначального впливу на всю економіку.
Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48
Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:52
Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.
Бо в експорті співвідношення перевернуті. Навіть в експорті США, на кажучи вже про Австралію, переважає сировина і товари, а не послуги. Тому для нас спад в металургії важливий чинник, для курса.
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