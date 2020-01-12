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Падіння промисловості - не
біда: експерт про ситуацію в...

Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48

Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансист Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", вважає, що ситуація в промисловості наразі вже не чинить визначального впливу на всю економіку.

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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:52

Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.

У XVIII столітті головним фактором успішності економіки був розвиток виробництва. Але зараз вже не так. Якщо колись промисловість займала 50-70% в економіці України, то зараз – всього 20%, а в багатьох розвинених країнах ще менше. Значно більше місця сьогодні займають послуги, будівництво, торгівля. І якщо в Україні досить непогана ситуація з айтішниками, то чому б, наприклад, не розвивати цей напрямок? Світ змінюється, а у нас в вузах досі вчать, що промисловість – передусім”, – каже Тарас Козак

Бо в експорті співвідношення перевернуті. Навіть в експорті США, на кажучи вже про Австралію, переважає сировина і товари, а не послуги. Тому для нас спад в металургії важливий чинник, для курса.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:35

Я уже цитировал здесь это произведение, но повторю. К сожалению, эта классика не стареет :(

Ведь из морских портов, как всякий знает,
Король большие суммы извлекает,
И мысль моя - внимайте - какова,
Она проста и вместе с тем нова:
Во Франции все берега пустые
Пусть обратит король в порты морские!
Громадные он суммы соберет
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:59

Расскажите это Китаю и Германии и всей первой десятке стран.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 02:00

Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.

Вот, золотые слова "сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше". Не нужно много процентов производства если производство высокотехнологично. Если роботы делают автомобили нужно только привлечь высококвалифицированных рабочих которые их обслуживают, инженеров которые их настраивают и розрабатывают новые узлы автомобилей... А у нас ещё остались такие специалисты? Или они давно "во многих развитых странах" где есть больницы, образование для детей и полиция которая не торгует наркотиками, а ловит преступников?
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