Фінансист Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", вважає, що ситуація в промисловості наразі вже не чинить визначального впливу на всю економіку.
Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48
Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:52
Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.
Бо в експорті співвідношення перевернуті. Навіть в експорті США, на кажучи вже про Австралію, переважає сировина і товари, а не послуги. Тому для нас спад в металургії важливий чинник, для курса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:35
Я уже цитировал здесь это произведение, но повторю. К сожалению, эта классика не стареет
Ведь из морских портов, как всякий знает,
Король большие суммы извлекает,
И мысль моя - внимайте - какова,
Она проста и вместе с тем нова:
Во Франции все берега пустые
Пусть обратит король в порты морские!
Громадные он суммы соберет
Додано: Вів 14 січ, 2020 02:00
Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.
Вот, золотые слова "сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше". Не нужно много процентов производства если производство высокотехнологично. Если роботы делают автомобили нужно только привлечь высококвалифицированных рабочих которые их обслуживают, инженеров которые их настраивают и розрабатывают новые узлы автомобилей... А у нас ещё остались такие специалисты? Или они давно "во многих развитых странах" где есть больницы, образование для детей и полиция которая не торгует наркотиками, а ловит преступников?
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