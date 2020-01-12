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Падіння промисловості - не
біда: експерт про ситуацію в...

Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48

Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансист Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", вважає, що ситуація в промисловості наразі вже не чинить визначального впливу на всю економіку.

Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
R2
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Сказочные идиоты, и оболванивают других этой ересью.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:52

Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.

У XVIII столітті головним фактором успішності економіки був розвиток виробництва. Але зараз вже не так. Якщо колись промисловість займала 50-70% в економіці України, то зараз – всього 20%, а в багатьох розвинених країнах ще менше. Значно більше місця сьогодні займають послуги, будівництво, торгівля. І якщо в Україні досить непогана ситуація з айтішниками, то чому б, наприклад, не розвивати цей напрямок? Світ змінюється, а у нас в вузах досі вчать, що промисловість – передусім”, – каже Тарас Козак

Бо в експорті співвідношення перевернуті. Навіть в експорті США, на кажучи вже про Австралію, переважає сировина і товари, а не послуги. Тому для нас спад в металургії важливий чинник, для курса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:35

Я уже цитировал здесь это произведение, но повторю. К сожалению, эта классика не стареет :(

Ведь из морских портов, как всякий знает,
Король большие суммы извлекает,
И мысль моя - внимайте - какова,
Она проста и вместе с тем нова:
Во Франции все берега пустые
Пусть обратит король в порты морские!
Громадные он суммы соберет
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:59

Расскажите это Китаю и Германии и всей первой десятке стран.
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 02:00

Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.

Вот, золотые слова "сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше". Не нужно много процентов производства если производство высокотехнологично. Если роботы делают автомобили нужно только привлечь высококвалифицированных рабочих которые их обслуживают, инженеров которые их настраивают и розрабатывают новые узлы автомобилей... А у нас ещё остались такие специалисты? Или они давно "во многих развитых странах" где есть больницы, образование для детей и полиция которая не торгует наркотиками, а ловит преступников?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:45

  Ferox написав:Нужно развивать торговлю... только чем торговать, если нет производства, чем строить если нет производства? Ну да, нужно торговать китайскими товарами и закупать у них же строительную технику - крутая укр экономика! :mrgreen:

По великому рахунку, це не має значення, в глобалізованому світі. Припустимо, в нас зовсім вмерла промисловість, всі стали програмістами і купуємо всі товари в Китаї. Ми будемо бідними? Ні, не будемо, бо не важливо, чим саме заробляють люди, головне, щоб достатньо заробляли.
Тільки повністю орієнтована на експорт економіка більш уразлива, ніж збалансована. Бо прийде умовний Трамп, і закриє власні ринки, або ціни різко впадуть, і де тоді заробляти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:52

lapay Увы, но программистом может быть только ботан, если ты не ботан, то ты не программист, а пародия, у нас что все ботаны? А Украина зарабатывает не на программистах, а на экспорте безработных в европы, поэтому Украине и не выгодно производство, как тогда рабов в европы экспортировать? ;)
Настоящий программист:
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Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:05

Козак чого тебе вчили .Товар це гроші . Промисловість випускає товар. Все решта спекуляції і інфляції, обезцінення, злидні населення.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:12

Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.

  Ferox написав:Нужно развивать торговлю... только чем торговать, если нет производства, чем строить если нет производства? Ну да, нужно торговать китайскими товарами и закупать у них же строительную технику - крутая укр экономика! :mrgreen:

В советские времена, даже коты знали(мультфильм про Дядю Фёдора), что
Чтобы продать что то ненужное, его сначало нужно купить.

Даже продать Земли Украины можно - но что дальше?
Кому Лазурный Берег, Марбелье, Монако, Лондон, ... а кому.... и Украина - Родина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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