Фінансист Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", вважає, що ситуація в промисловості наразі вже не чинить визначального впливу на всю економіку.
Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:48
Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в Україні.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:52
Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.
Бо в експорті співвідношення перевернуті. Навіть в експорті США, на кажучи вже про Австралію, переважає сировина і товари, а не послуги. Тому для нас спад в металургії важливий чинник, для курса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:35
Я уже цитировал здесь это произведение, но повторю. К сожалению, эта классика не стареет
Ведь из морских портов, как всякий знает,
Король большие суммы извлекает,
И мысль моя - внимайте - какова,
Она проста и вместе с тем нова:
Во Франции все берега пустые
Пусть обратит король в порты морские!
Громадные он суммы соберет
Додано: Вів 14 січ, 2020 02:00
Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.
Вот, золотые слова "сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше". Не нужно много процентов производства если производство высокотехнологично. Если роботы делают автомобили нужно только привлечь высококвалифицированных рабочих которые их обслуживают, инженеров которые их настраивают и розрабатывают новые узлы автомобилей... А у нас ещё остались такие специалисты? Или они давно "во многих развитых странах" где есть больницы, образование для детей и полиция которая не торгует наркотиками, а ловит преступников?
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:45
По великому рахунку, це не має значення, в глобалізованому світі. Припустимо, в нас зовсім вмерла промисловість, всі стали програмістами і купуємо всі товари в Китаї. Ми будемо бідними? Ні, не будемо, бо не важливо, чим саме заробляють люди, головне, щоб достатньо заробляли.
Тільки повністю орієнтована на експорт економіка більш уразлива, ніж збалансована. Бо прийде умовний Трамп, і закриє власні ринки, або ціни різко впадуть, і де тоді заробляти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:52
lapay Увы, но программистом может быть только ботан, если ты не ботан, то ты не программист, а пародия, у нас что все ботаны? А Украина зарабатывает не на программистах, а на экспорте безработных в европы, поэтому Украине и не выгодно производство, как тогда рабов в европы экспортировать?
Настоящий программист:
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:05
Козак чого тебе вчили .Товар це гроші . Промисловість випускає товар. Все решта спекуляції і інфляції, обезцінення, злидні населення.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:12
Re: Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в.
В советские времена, даже коты знали(мультфильм про Дядю Фёдора), что
Чтобы продать что то ненужное, его сначало нужно купить.
Даже продать Земли Украины можно - но что дальше?
Кому Лазурный Берег, Марбелье, Монако, Лондон, ... а кому.... и Украина - Родина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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