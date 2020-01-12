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Падіння промисловості - не
біда: експерт про ситуацію в...

Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:35

  blueiceua написав:Ну если такое говорят эксперты то они не экспертты. Сомневаюсь даже в их образовании.
Из -за таких экспердов и их "не страшно" закрываються больницы, школы, нечем платить пенсию. Вымирает население Украины.

КОГО ЭТО (НАСЕЛЕНИЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) ВОЛНУЕТ
Індекс промислової продукції
2010=100, %
Ряд з усуненням сезонних коливань
2006 XI 114.7
2010 XI 101.6
2010 XI 81.5
2019 XI 79,1
http://www.ukrstat.gov.ua/
Промпроизводство к уровню 2006 - 69%, к уровню 1989-го -вряд ли больше 1/3. НУ И ЧТО? Зато на десятках телеканалов сотни экспердов могут вволю порассуждать об этом, и объяснить ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ВАЖНО.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:40

Волгарь
А зачем нам производство? Ну настроим мы заводов, а кто работать будет, пенсионеры? Работяги все выедут, а спекулянты на завод не пойдут.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:02

  Попаданец написав:Волгарь
А зачем нам производство? Ну настроим мы заводов, а кто работать будет, пенсионеры? Работяги все выедут, а спекулянты на завод не пойдут.

Действительно....зачем.
Волгарь
 
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