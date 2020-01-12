Падіння промисловості - не біда: експерт про ситуацію в...
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blueiceua написав:Ну если такое говорят эксперты то они не экспертты. Сомневаюсь даже в их образовании. Из -за таких экспердов и их "не страшно" закрываються больницы, школы, нечем платить пенсию. Вымирает население Украины.
КОГО ЭТО (НАСЕЛЕНИЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) ВОЛНУЕТ Індекс промислової продукції 2010=100, % Ряд з усуненням сезонних коливань 2006 XI 114.7 2010 XI 101.6 2010 XI 81.5 2019 XI 79,1 http://www.ukrstat.gov.ua/ Промпроизводство к уровню 2006 - 69%, к уровню 1989-го -вряд ли больше 1/3. НУ И ЧТО? Зато на десятках телеканалов сотни экспердов могут вволю порассуждать об этом, и объяснить ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ВАЖНО.