За минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
Дивися повний текст Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:25
Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:25
Дело это тяжкое, да и государство спит и видит как бы у тебя еще чего то отнять тем или иным способом :(
|