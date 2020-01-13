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Чому зменшується кількість нових
ФОП в Україні - Opendatabot

Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:25

Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.

Дивися повний текст Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:25

Дело это тяжкое, да и государство спит и видит как бы у тебя еще чего то отнять тем или иным способом :(
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 01:15

Это не государство, это хрен знает шо
yukhouse
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:29

Все как в мутфильмеипро Чиполлино ...после в ведения налога на воздух все стали меньше дышать, в водится новый налог на дождь...а при СССР кто-то платил все эти сборы и налоги???
prizrak9999
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