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Чому зменшується кількість нових
ФОП в Україні - Opendatabot

Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:25

Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.

Дивися повний текст Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:25

Дело это тяжкое, да и государство спит и видит как бы у тебя еще чего то отнять тем или иным способом :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 01:15

Это не государство, это хрен знает шо
yukhouse
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:29

Все как в мутфильмеипро Чиполлино ...после в ведения налога на воздух все стали меньше дышать, в водится новый налог на дождь...а при СССР кто-то платил все эти сборы и налоги???
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:14

  prizrak9999 написав:при СССР кто-то платил все эти сборы и налоги???

Я так понимаю, что сэр СССР не застал? Собственно, СССР и умер потому, что таких (процентных) сборов в нём не было. Был социализм. Если опустить формальные детали, то сводилось к тому, что всё идёт в общий котёл и Партия с Госпланом решают, как это тратить. Такой подход, теоретически, максимизирует эффективность хозяйства страны в целом. Практически он убирает экономический стимул работать и этим превращает страну в сборище бездельников.

Почитать подробности можно много где. Вот, например.
moveton
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