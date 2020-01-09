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Бот допоміг заблокувати
більше 200 наркокрамниць у...

Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:36

Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у...

Пропонуємо до обговорення:
Чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 адрес наркокрамниць.

Дивися повний текст Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у Telegram – МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:36

Когда уже правительство выделит денег на AI, который вычисляет "закладчиков" и места закладок?
yurii_kruhlov
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