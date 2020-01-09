Чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 адрес наркокрамниць.
Дивися повний текст Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у Telegram – МВС.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:36
Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у...
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Дивися повний текст Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у Telegram – МВС.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:36
Когда уже правительство выделит денег на AI, который вычисляет "закладчиков" и места закладок?
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