Про це пише cооснователь проекту monobank Олег Гороховський.
Дивися повний текст В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:12
В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський.
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:12
Хтось хоче знизити прибутки банків від комісійного доходу на користь продавців. Роздрічні ціни, звісно ж, ніхто коригувати через зниження комісій не буде. Це нонсенс. Зниження до рівня, що нижчий за 1% може вивести з ринку малих гравців, які не зможуть конкурувати з Ощад / Приват / РБАваль. От тільки навіщо розтягувати це - чи не простіше зразу знизити до якогось прийнятного / обґрунтованого рівня та забути?
...До чого це призведе:
кешбеків не буде; - взагалі - ну і біс із ними, не дуже й треба. Їх можна отримати переважно за купівлю того, що мені не треба, або треба, але не саме там, де його пропонують. Отже, кешбеки, це спосіб просування товару, а не банківська послуга чи щось подібне. Хоча... кешбеки нікуди не подінуться, маркетологи не дозволять :-D якісь кешбеки все одно будуть, можливо, трохи менші, а, можливо й трохи більші, адже прибутку більше матимуть саме продавці...
з’являться комісії за обслуговування карток; - ok
клієнти почнуть більше платити кешем, що і потрібно торговцям. - не почнуть, це не зручно, а ціна не повинна залежати від способу розрахунку, це незаконно.
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:24
Re: В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховськ
Оце взагалі дурниця, кешбеки це не акції магазину, ні до яког опросування товару вони відношення не мають
Що б там маркетологи не придумали, все завжди спирається на фінанси - якщо кешбеки виплачувати нема з чого, то їх і не буде.
І до чого тут продавці? Вони вам ніяких відшкодувань не платитимуть
Якщо обслуговування карток з безкоштовного стане дуже й дуже платним, то ще й як спонукатиме - якщо інтерчейндж буде знижено фактично до нуля, це може вилитися в комісії до сотень гривень на місяць за звичайну картку, то вся робота, що була проведена за останнє десятиліття з просування безготівкових розрахунків буде знищена. Зростання готівкових розрахунків означатиме ще й зростання тіньового сектору економіки.
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